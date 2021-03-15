إيران: لم نتورط بطريقة مباشرة أو غيرها باستهداف القواعد الأمريكية بالعراق

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، عن روانجي قوله في رسالة بعثها إلى أنطونيو غوتيريش، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنفي تورطها في الهجمات الأخيرة على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق"، مشدداً في الوقت ذاته على أن "الهجمات الجوية الأمريكية على القوات العراقية، بأنها تشكل انتهاكاً للقوانين الدولية".



وأضاف روانجي إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أي هجوم مسلح ضد أي شخص أو كيان أمريكي في العراق، لذلك نرفض أي مزاعم بالتورط الضمني أو الصريح في هجمات على القوات الأمريكية في العراق"، مؤكداً أن "مثل هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة ولا أساس لها".



وطالب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بتبني رسالته اليه كوثيقة لدى مجلس الأمن الدولي.



وكانت مصادر عراقية أفادت في 3 آذار/ مارس الجاري، باستهداف قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غربي العراق بصاروخ وهي قاعدة تتمركز بها القوات الأمريكية، ولقي متعاقد أمريكي مصرعه في الهجوم، فيما حملت الولايات المتحدة على إثرها جماعات مدعومة من إيران في العراق مسؤولية الهجوم.



كما ندد الدبلوماسي الإيراني بما وصفها "الهجمات غير الشرعية التي استهدفت القوات العراقية على طول الحدود السورية في 25 شباط/ فبراير الماضي"، قائلاً إن "مثل هذه الأعمال الخطيرة التي تم تبريرها بشكل خاطئ على أساس تفسير تعسفي للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تعتبر انتهاكا للقانون وسيادة دول المنطقة وانتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".



وأضاف أن "مثل هذه الهجمات لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع المتوتر في المنطقة وهي عملياً في مصلحة الجماعات الإرهابية في هذه الدول".