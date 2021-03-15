قوات الاحتلال تعتقل طفلين من شعفاط ومسيرة للمستوطنين في القدس

وأفادت مصادر محلية أن قوة خاصة "مستعربين" مدعومة بقوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط، واعتقلت طفلين من داخل المخيم.



وذكر شهود عيان أن القوة الخاصة أطلقت وابلاً من القنابل الصوتية والغازية تجاه المواطنين.



بالتزامن مع ذلك شهدت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة مسيرة استفزازية للمستوطنين جابت العديد من الشوارع.



وذكرت مصادر مقدسية أنّ المستوطنين حملوا يافطات تحمل شعارات تلمودية، على وقع بعض الأغاني العبرية.



وشهد المسجد الأقصى -اليوم- اقتحام مجموعات كبيرة من المستوطنين، وسط أداء طقوس تلمودية ورقصات استفزازية على أبوابه وداخل باحاته، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.



وأفادت مصادر مقدسية أن 193 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الفترة الصباحية للاقتحامات اليومية، يتقدمهم الحاخام المتطرف "يهودا غليك"، احتفالا ببداية شهر نيسان العبري، وسط أداء صلوات وتلاوات توراتية علنية داخل المسجد الأقصى.