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الاثنين 15 آذار 2021 ساعة 10:33

ظريف يؤكد ضرورة التعاون الإقليمي للمساعدة في إحلال السلام في أفغانستان

ظريف يؤكد ضرورة التعاون الإقليمي للمساعدة في إحلال السلام في أفغانستان
ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان المبعوث الخاص للحكومة الباكستانية الى افغانستان صادق خان ، الذي يزور طهران على رأس وفد سياسي وأمني للتشاور بشأن أفغانستان ، التقى في ختام زيارته مساء امس الاحد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وعقد معه جولة من المباحثات.

وخلال الاجتماع ، أعرب مبعوث الحكومة الباكستانية الخاص الى افغانستان عن ارتياحه للمشاورات وأوضح وجهات نظر باكستان بشأن التطورات في أفغانستان.

بدوره شدد وزير الخارجية الإيراني على الأهمية الحيوية لإحلال السلام في أفغانستان ، مؤكدا ضرورة التعاون الإقليمي للمساعدة في إحلال السلام في أفغانستان والحفاظ على منجزات شعب هذا البلد.
رقم : 921590
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