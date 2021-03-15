ظريف يؤكد ضرورة التعاون الإقليمي للمساعدة في إحلال السلام في أفغانستان

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان المبعوث الخاص للحكومة الباكستانية الى افغانستان صادق خان ، الذي يزور طهران على رأس وفد سياسي وأمني للتشاور بشأن أفغانستان ، التقى في ختام زيارته مساء امس الاحد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وعقد معه جولة من المباحثات.



وخلال الاجتماع ، أعرب مبعوث الحكومة الباكستانية الخاص الى افغانستان عن ارتياحه للمشاورات وأوضح وجهات نظر باكستان بشأن التطورات في أفغانستان.



بدوره شدد وزير الخارجية الإيراني على الأهمية الحيوية لإحلال السلام في أفغانستان ، مؤكدا ضرورة التعاون الإقليمي للمساعدة في إحلال السلام في أفغانستان والحفاظ على منجزات شعب هذا البلد.