الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 15 آذار 2021 ساعة 10:35

هدم منشأة سكنية وأخرى تجارية في القدس المحتلة

هدم منشأة سكنية وأخرى تجارية في القدس المحتلة
وقال مركز معلومات وادي حلوة/القدس، أن عائلتي حجازي وأبو حسين، هدمتا منشأة سكنية وأخرى تجارية، بعد إمهالهما لصباح اليوم الاثنين، وإلا ستقوم البلدية بتنفيذ الهدم وتفرض عليهما " أجرة الهدم لطواقم البلدية والشرطة المرافقة لها ".

وأوضح المركز أن المواطن أحمد حجازي يعيش مع أسرته في المنزل منذ عام 2014، وفرضت عليه مخالفة بناء قيمتها 25 ألف شيكل، وحاول ترخيص منزله، حتى أصدرت البلدية قرارا بهدمه، فيما حاول الاستئناف لمحاكم "الصلح والمركزية" دون جدوى.

كما قام المواطن محمد أبو حسين بهدم محله التجاري "مطعم"، القائم 20 عاماً، كانت البلدية قد أصدرت قبل 3 سنوات قرارا يقضي بهدمه وفرضت عليه مخالفة مالية، وتمكن من تجميد الهدم خلال السنوات الماضية، حتى مطلع آذار الجاري.
مصدر : وكالات
رقم : 921591
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ظريف: أمريكا لا يمكنها أن تطالبنا بالعودة للتفاوض
ظريف: أمريكا لا يمكنها أن تطالبنا بالعودة للتفاوض
قمع واستبداد ممنهج في السعوديّة.. والمجتمع الدوليّ شريك في الجريمة
قمع واستبداد ممنهج في السعوديّة.. والمجتمع الدوليّ شريك في الجريمة
15 آذار 2021
تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة.. هل خسرت تركيا 8 سنوات في مصر؟
تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة.. هل خسرت تركيا 8 سنوات في مصر؟
15 آذار 2021
اهمية وتأثيرات اعادة انتخاب "يحيى السنوار" في قطاع غزة
اهمية وتأثيرات اعادة انتخاب "يحيى السنوار" في قطاع غزة
15 آذار 2021
خفايا الصراع الأردنيّ - السعوديّ على الأقصى
خفايا الصراع الأردنيّ - السعوديّ على الأقصى
15 آذار 2021
دخول فريق من الإمارات لإدارة جهاز المخابرات العراقي
دخول فريق من الإمارات لإدارة جهاز المخابرات العراقي
15 آذار 2021
عضو بمجلس الشورى اليمني: نريد تسوية سياسية تحفظ لشعبنا حقوقه
عضو بمجلس الشورى اليمني: نريد تسوية سياسية تحفظ لشعبنا حقوقه
14 آذار 2021
هل تمنع إيران والصين وروسيا، أمريكا من إفتراس ميثاق الأمم المتحدة؟
هل تمنع إيران والصين وروسيا، أمريكا من إفتراس ميثاق الأمم المتحدة؟
13 آذار 2021
الرئيس روحاني يحذر من اندلاع الموجة الرابعة لفيروس كورونا
الرئيس روحاني يحذر من اندلاع الموجة الرابعة لفيروس كورونا
13 آذار 2021
تفجير جديد يستهدف رتلا أمريكياً جنوبي العراق
تفجير جديد يستهدف رتلا أمريكياً جنوبي العراق
13 آذار 2021
إبن زايد يدفع الجزية.. 10 مليارات دولار لشحذ أنياب "إسرائيل"
إبن زايد يدفع الجزية.. 10 مليارات دولار لشحذ أنياب "إسرائيل"
13 آذار 2021
اميركا وتحذير الامام الخامنئي الجدي
اميركا وتحذير الامام الخامنئي الجدي
13 آذار 2021
المتحدث باسم النجباء: الأيدي والأموال الإماراتية واضحة في زعزعة الوضع بالعراق
المتحدث باسم النجباء: الأيدي والأموال الإماراتية واضحة في زعزعة الوضع بالعراق
المراسلة معصومة فروزان
13 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قمع واستبداد ممنهج في السعوديّة.. والمجتمع الدوليّ شريك في الجريمة
تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة.. هل خسرت تركيا 8 سنوات في مصر؟
اهمية وتأثيرات اعادة انتخاب "يحيى السنوار" في قطاع غزة
خفايا الصراع الأردنيّ - السعوديّ على الأقصى