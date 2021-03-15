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الاثنين 15 آذار 2021 ساعة 10:59

وفد من قيادة حماس يصل القاهرة

وفد من قيادة حماس يصل القاهرة
وقال فوزي برهوم ،المتحدث باسم حركة حماس في تصريح له: إن الوفد يستكمل المشاركة في الحوار الوطني حول موضوع الانتخابات العامة التشريعي المرحلة الأولى للمجلس الوطني والرئاسية والمجلس الوطني وفق المرسوم الرئاسي الذي صدر بالخصوص، وفق ما نقلته شهاب.

وأضاف برهوم أن الحوار يرمي للاتفاق على متطلبات انتخابات المجلس الوطني وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وإتمام بعض القضايا المتعلقة بانتخابات المجلس التشريعي.

ويترأس الوفد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وخليل الحية نائب رئيس الحركة في قطاع غزة، وأعضاء المكتب السياسي، حسام بدران وروحي مشتهى وعزت الرشق.

وأكد برهوم أن حركة حماس مستعدة وجاهزة لخوض هذه الانتخابات في كل مراحلها، مشددا على حرصها على تجسيد الوحدة والشراكة الوطنية في أبهى صورها وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويلبي طموحات شعبنا؛ حتى نتفرغ جميعا لمواجهة جميع التحديات.
رقم : 921601
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