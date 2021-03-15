طهران: على الوكالة تحديد مواقفها في إطار فني وغير متحيز

واضاف خطيب زادة ،في مؤتمره الصحفي الاسبوعي صباح اليوم الاثنين تعليقا على التصريحات الاخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ان "مسألة مراقبة أنشطة إيران النووية مسألة فنية".



وتابع متحدث الخارجية الايرانية: "وقد وفرت إيران الوصول الضروري في إطار الضمانات، كما سمحنا بوصول أخر في إطار البروتوكول الإضافي، الذي تم تعليقه بقرار برلماني، و لدينا أيضا اتفاق مؤقت كان بمثابة نافذة للدبلوماسية لمدة 3 أشهر، ويتعين على الوكالة ابداء وجهات نظرها في إطار تقني والتعليق بحيادية من أجل الحفاظ على علاقاتها مع إيران".