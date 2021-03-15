إيران تعين مقررًا خاصاً للعقوبات

وقال علي باقري، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الإيراني لحقوق الإنسان، يوم الأحد "قررنا تعيين مقرر خاص لتقييم تأثير العقوبات الجائرة التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على الأمة الإيرانية".



وأضاف باقري إن نتائج عمل المقرر سترفع إلى السلطات القضائية وحقوق الإنسان على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، مبيناً "المقرر سيتخذ خطوات لتشكيل جبهة عالمية ضد انتهاك حقوق الإنسان للدول المستقلة نتيجة العقوبات الجائرة من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى".



وأضاف المسؤول الكبير أن إيران "ستدعم ضحايا هذه العقوبات الجائرة في مختلف المحافل الإقليمية وحقوق الإنسان".