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الاثنين 15 آذار 2021 ساعة 12:31

ظريف: أمريكا لا يمكنها أن تطالبنا بالعودة للتفاوض

ظريف: أمريكا لا يمكنها أن تطالبنا بالعودة للتفاوض
وأوضح ظريف في تصريحات صحافية من برج ميلاد وسط طهران، "الولايات المتحدة لا يمكنها أن تطالبنا بالعودة إلى التفاوض من نقطة الصفر"، لافتاً إلى أن "إيران جرى اختبارها والتزامها بالاتفاق النووي ولابد من العودة إلى جوهر الاتفاق المبرم عام 2015".

ورفض ظريف التصريحات التي تتحدث عن قرب إيران بصنع أسلحة نووية، وقال "لا نصنع ولن نطور أبداً أسلحة نووية ولا يمكن أن نستخدمها ولا نستخدم أيضا الأسلحة الكيمياوية".

ولفت وزير الخارجية إلى أن "الاتفاقية النووية كانت فعالة وتغيرت بشكل كامل مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لكن الوضع تغير الآن"، في إشارة إلى وصول الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض.
وأعلن إن "إيران مستعدة للعمل مع جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ومعروف ماذا تريده واشنطن فإدارة ترامب فرضت الحظر ضد إيران ونشاهد تجاهل لهذا الحظر حالياً".

وحمل ظريف الولايات المتحدة الاختلال بالاتفاقية النووية، مبيناً "إن واشنطن منعت كوريا الجنوبية من تسديد أموالنا التي كان المفروض استلامها عبر البنوك السويسرية".
ورفض الدبلوماسي الإيراني التفاوض مجدداً على الملف النووي لبلاده، وقال "لماذا نتفاوض على أمر تفاوضنا عليه في السابق، والولايات المتحدة خالفت القواعد الواضحة ونحن من تحملنا تبعاتها الباهظة".

وتابع "إدارة بايدن تتحمل الضغط على إيران كما تتحمله إدارة ترامب، ونحن ملتزمون بكل ما وقعناه من اتفاقات".
بدوره، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الاثنين، إن بلاده ليست لديها مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن.

وجاء حديث خطيب زاده، رداً على ما أعلنه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الجمعة الماضي، أن واشنطن وطهران بدأتا اتصالات ديبلوماسية غير مباشرة من خلال اوروبيين وآخرين، لنقل رسائل عن الكيفية التي يمكن بها استئناف الالتزام بالاتفاق النووي.

وكانت إدارة السابق دونالد ترامب قد انسحبت من الاتفاق النووي في عام 2018 وقامت بتشديد العقوبات على إيران، فيما تعول طهران على عودة الرئيس الحالي جو بايدن بالعودة للاتفاق.

ظريف: كما صنعنا الصواريخ سوف نصنع لقاء كورونا

وفي سياق الحديث عن اللقاحات الإيرانية المزعومة لمكافحة فيروس كورونا الذي يتفشى في البلاد، شدد ظريف "جهود علمائنا إلى جانب جهود علماء من دول أخرى، مكنتنا من صنع الصاروخ بأنفسنا، وكذلك لقاح كورونا".
ودعا ظريف إلى ضرورة التوزيع العادل للقاحات الخاصة بفيروس كورونا، مضيفاً "لا يمكن احتكار اللقاحاتوالعدالة مهمة في توزيعها وخلق فرص متكافئة للدول الغنية والفقيرة".

واتهم وزير الخارجية الإيراني الدول الغربية باحتار لقاحات فيروس كوورنا إلى ثلاثة أضعاف ما يحتاجون.

 
رقم : 921616
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