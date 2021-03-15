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الاثنين 15 آذار 2021 ساعة 13:12

مصر تشيد بخطوات قطر لاستعادة العلاقات

مصر تشيد بخطوات قطر لاستعادة العلاقات
ونقلت وسائل إعلام محلية ،أمس الاحد، تفاصيل اجتماع الوزير المصري مع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

وقال شكري: "هناك رسالة إيجابية من الأشقاء في قطر بأنهم يرغبون وعازمون على استعادة زخم العلاقة في كافة النواحي السياسية والاقتصادية".

وتابع الوزير المصري: "هناك سعياً لتنفيذ ما جاء في قمة العلا بعد سنوات القطيعة بين الرباعي العربي وقطر".

وأشار شكري إلى أن "العلاقات مع الأشقاء العرب تنتهج سياسة الشراكة ونتطلع لتفعيل الالتزامات القائمة"، على حد تعبيره.

والأسبوع الماضي، زار وفد قطري القاهرة بهدف "تسريع استئناف العلاقات"، في وقت التقى وزيرا خارجية البلدين، مطلع هذا الشهر، على هامش اجتماعات الدورة الـ155 العادية لمجلس الجامعة العربية في القاهرة.

وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن قطر تسعى لعودة العلاقات مع مصر إلى دفئها الطبيعي، وأن تكون "طيبة ومتينة".

وفي 23 فبراير الماضي، أجرى وفدان رسميان من قطر ومصر مباحثات في الكويت حول آليات تنفيذ "بيان العلا" الخاص بالمصالحة.
مصدر : وكالات
رقم : 921627
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