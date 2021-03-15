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الاثنين 15 آذار 2021 ساعة 15:12

إيران.. ازاحة الستار عن قاعدة صاروخية تحت الأرض

إيران.. ازاحة الستار عن قاعدة صاروخية تحت الأرض
وتم عرض كم هائل من المنظومات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية بمختلف المديات في القاعدة العسكرية لحرس الثورة الاسلامية .

وفي هذه المراسم التي حضرها قائد القوة البحرية للحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري وحشد من كبار قادة ومسؤولي القوات المسلحة ايضا، تم تسليم منظومات ومعدات صاروخية تتمتع بخصائص وقابليات جديدة منها الاطلاق الدقيق من العمق ومواقع الدفاع المدني ، نشر الالغام بمديات مختلفة ، قابلية الاطلاق بنطاق 360 درجة ، الاطلاق اثناء الحركة ، خوض الحرب الالكترونية وزيادة المدى وقوة التدمير، الى القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية .

هذا وقد تم تصميم وصناعة هذه المعدات من قبل اخصائيي وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة ، الشركات المعرفية الى جانب قسم الابحاث في الحرس الثوري وجهاد الاكتفاء الذاتي التابع للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية .

يشار الى انه وخلال المراسم الخامسة لتسليم المعدات القتالية الى القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية ، تم ايضا ازاحة الستار عن منظومات صاروخية قادرة على تغيير هدفها بعد الاطلاق .
رقم : 921643
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