طهران: أصابع الاتهام موجهة للكيان الصهيوني باستهداف السفينة الإيرانية

واضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ،في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين: "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للدفاع عن أنفسنا إذا تأكد ضلوع أي طرف في الحادثة".



وتابع خطيب زاده: "الكيان الصهيوني يعتاش على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وسلوكه العدائي يعزز فرضية مسؤوليتها عن استهداف السفينة".



وكانت منظمة الملاحة البحرية الإيرانية، أكدت تعرض سفينة تجارية تابعة للجمهورية الإسلامية لهجوم إرهابي في البحر الأبيض المتوسط الأسبوع الماضي.



وفي معرض رده على تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي، قال خطيب زادة: إن طهران لم تجر أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن وطريق الدبلوماسية واضح بالكامل.



وأضاف المتحدث الايراني "جميع الخيارات مطروحة للدفاع عن مصالح إيران في الداخل وفي المنطقة وطهران لن تتردد أو تتساهل مع أحد في الدفاع عن أمنها القومي".



واردف خطيب زاده يقول: انسحبت اميركا من الاتفاق النووي ، وعليها أن تلتزم وتتخذ إجراءات فعالة لرفع الحظر، وعليها أن تقبل الشروط بأنها لن تكرر هذا المسار مرة أخرى، وعندها سيكون من الممكن التحدث في اطار الاتفاق النووي.