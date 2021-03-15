?>?> حفتر يصدر تعليمات مشددة لضبط الأمن في بنغازي - اسلام تايمز
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الاثنين 15 آذار 2021 ساعة 15:43

حفتر يصدر تعليمات مشددة لضبط الأمن في بنغازي

حفتر يصدر تعليمات مشددة لضبط الأمن في بنغازي
وشدد حفتر على ضرورة أن تكون أي إجراءات قبض، صادرة من النيابة العسكرية بالأمن الظاهر وحسب الإجراءات القانونيـة، محذرا كل من يخالف هذه التعليمات بالمحاسبة والمحاكمة.

وتتضمن التعليمات إلزام جميع الوحدات العسكرية بطلاء آلياتها باللون المخصص للجيش، وإلصاق شعاراتها على الآليات العسكرية، وأن تكون حركة كل الآليات العسكرية وفق الضوابط المتبعة بالقوات المسلحة العربية الليبية.

وأمر حفتر بسداد قيمة إتمام إجراءات اللوحات المعدنية والكتيبات الخاصة بمواطني بنغازي وذلك لمدة شهر واحد، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي تؤمن منع التجاوزات القانونية داخل المدينة وغيرها من المناطق التي تؤمنها القوات المسلحة.
مصدر : وكالات
رقم : 921651
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