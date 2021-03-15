?>?> 'حماس' تستنكر إعلان كوسوفو فتح سفارة لها في القدس - اسلام تايمز
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الاثنين 15 آذار 2021 ساعة 15:50

'حماس' تستنكر إعلان كوسوفو فتح سفارة لها في القدس

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح مكتوب، اليوم الاثنين (15-3): "الإعلان عن فتح سفارة لكوسوفو في مدينة القدس، انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية والمواثيق الإنسانية، وانحياز سافر للاحتلال الصهيوني".

وأضاف: "هذا القرار من دولة مثل كوسوفو يأتي بتشجيع من خطوات التطبيع التي قامت بها بعض الأطراف العربية مع الاحتلال".

وشددت حركة "حماس" على أن مدينة القدس ستبقى فلسطينية، وستظل هويتها عربية أصيلة، وكل محاولات الاحتلال لن تغير من حقائق التاريخ شيئًا.

والأحد، أعلنت وزارة خارجية كوسوفو في بيان، فتح بعثة دبلوماسية لها لدى الاحتلال، في مدينة القدس المحتلة.

وفي 4 أيلول/سبتمبر 2020، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتفاق كوسوفو والاحتلال الإسرائيلي، على إقامة علاقات دبلوماسية.
مصدر : وكالات
رقم : 921654
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