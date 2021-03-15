روحاني يثمن الخطوات المتخذة لتوفير وانتاج لقاح كورونا في ظروف البلاد الشاقة

وبعد تلقيه تقريرا من الجهات المعنية حول الإجراءات المتخذة لتوفير لقاحات آمنة من روسيا والصين والهند، ثمن الرئيس روحاني، الجهود المبذولة ، كما شكر وزاراتي الصحة والخارجية، ولا سيما السفراء في هذه الدول، وكذلك البنك المركزي ومنظمة التخطيط والميزانية لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لتوفير لقاح أجنبي آمن.



وبالإشارة إلى الإجراءات المتخذة في مجال تحضير وتوريد لقاح كورونا الأجنبي من قبل وزارة الصحة وجميع الجهات المتعاونة في هذا المجال ، أكد روحاني باننا تمكنا من البحث والإنتاج في الظروف الصعبة و الحرب الاقتصادية للعدو، وإنه لشرف وفخر للشعب الإيراني أن يكون لديه لقاح محلي ناجح وتوفير اللقاح الأجنبي الذي تحتاجه البلاد.