سلاح الجو اليمني يستهدف مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية

وأوضح العميد سريع في بيان مقتضب له اليوم الإثنين، أن العملية نفذت بثلاث طائرات مسيرة نوع قاصف2k وكانت الإصابة دقيقة.



وأكد متحدث القوات المسلحة أن العملية تأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المتواصل على اليمن.



وتأتي هذه العملية بعد أسبوع من تنفيذ القوات المسلحة اليمنية "عملية توازن الردع السادسة" والتي استهدفت بالصواريخ الباليستية والطيران المسير العمق السعودي .



وكان سلاح الجو المسير استهدف فجر يوم الـ 5 من مارس الجاري، بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2K مواقع مهمة في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي.