رد ناري من الخارجية السورية على بيان الاتحاد الاوروبي

اسلامتايمز (سوريا) - قال مصدر رسمي بوزارة الخارجية السورية رداً على بيان الاتحاد الأوروبي حول سوريا ان الاتحاد الأوروبي مسؤول عن سفك الدم السوري ومعاناة السوريين المعيشية من خلال دعمه الإرهاب بمختلف أشكاله وممارسة الإرهاب الاقتصادي.