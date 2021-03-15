بالتفاصيل..إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف دمشق

وقال المصدر: “بالتعاون مع المواطنين الشرفاء في بلدتي زاكية وكناكر بريف دمشق تم إحباط العملية الإرهابية تجاه مدينة دمشق التي كان يخطط لها الإرهابيون والجماعات التكفيرية”.