اليمن.. واستمرار الاحتجاجات الشعبية لتردي الأوضاع المعيشية

وندد المحتجون بانقطاع الكهرباء والمياه، في بعض احياء عدن الاسبوع الماضي لتشمل كل مديريات عدن، ومحافظات أبين ولحج المجاورة؛ وبالتزامن مع ذلك، توسعت الاحتجاجات الشعبية في محافظة حضرموت، شرقا.



المحتجون لم تتوقف مطالبهم عند حد توفير المشتقات النفطية وإنهاء مشكلتي الكهرباء والمياه، بل رفعت شعارات تندد بانهيار العملة اليمنية، وارتفاع الأسعار، وتردي الخدمات في مختلف المجالات.



والى ذلك فقد شهدت مدينة سيئون كبرى مدن وادي حضرموت، صباح اليوم الاثنين، عصياناً مدنياً شاملاً بالقطاعين العام والخاص وعلى اثر ذلك شهدت المدينة خروج مسيرات إحتجاجية حاشدة شاركة فيها عدداً من القوى الوطنية الفاعلة في وادي حضرموت.



وجاء ذلك رفضاً لما تشهده مدن وادي حضرموت من تدهور شامل في مختلف المرافق والخدمات في المحافظة وكذا غياب الامن وتزايد حوادث القتل والاعتداءت.



وشارك في هذه المسيرات المئات من المواطنين وأعضاء اتحاد النقابات العمالية بالوادي، وبمشاركة حرائر اتحاد نساء الجنوب حيث جابت هذه المسيارات والتظاهرات شوارع مدينة سيئون رافعين لافتات وشعارات تطالب برحيل معسكرات المنطقة العسكرية الاولى ورحيل وكيل اول المحافظة عصام حبريش لفشله الدريع في ادرة المحافظة والملف الأمني.



كما ندد المواطنون بغياب الأمن وارتفاع الأسعار وغياب الخدمات وانهيار المرافق الخدمية، وتفشي الفساد في المواقع الحكومية.



وفرقت قوات الأمن بحضرموت تجمعات لمحتجين حاولوا اقتحام المجمع الحكومي في مدينة سيئون.



وقالت مصادر محلية إن محتجين غاضبين حاولوا اقتحام المجمع الحكومي، وقطعوا الطرق المؤدية إليه، مشيرة إلى إطلاق الأمن للأعيرة النارية لتفريق المحتجين، دون الإشارة إلى سقوط إصابات.



وخرج العشرات في تظاهرة احتجاجية تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المحافظة وارتفاع أسعار المشتقات النفطية.



ورفع المحتجون لافتات تطالب الحكومة بإيجاد حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية وانهيار العملة المحلية.



كما تشهد مدينة المكلا احتجاجات أسبوعة للمطالبة بتوفير الخدمات وصرف الرواتب وفتح مطار الريان.