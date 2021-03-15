?>?> ماكرون يدعو مجدداً إلى حلّ سياسي للازمة السورية! - اسلام تايمز
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الاثنين 15 آذار 2021 ساعة 16:30

ماكرون يدعو مجدداً إلى حلّ سياسي للازمة السورية!

ماكرون يدعو مجدداً إلى حلّ سياسي للازمة السورية!
وكتب ماكرون في تغريدة "إلى الشعب السوري أريد أن أقول: لن نتخلى يوماً عن هذه المعركة".

وأضاف "سنبقى إلى جانبه للاستجابة إلى حاجاته الإنسانية والدفاع عن القانون الدولي ومكافحة الإفلات من العقاب وإيجاد حلّ سياسي، الوحيد الممكن" على حد تعبيره.

يذكر ان الدول الاوروبية ومن ضمنها فرنسا تفرض حظرا على الشعب السوري، بالاضافة الى مجموعة اجراءات الحظر الامريكي والتي من بينها ما يسمى "قانون قيصر" والذي انعكس بشكل مباشر على حياة المواطن السوري ولقمة عيشه.

كما وتغض الدول الغربية، ومنها فرنسا، الطرف عن الاعمال الاجرامية التي يشنها الارهابيون، وتتجاهل الدعوات السورية لمعاقبة الدول التي تسلح وتمول وتدرب وتسهل نقل الارهابيين الى داخل الاراضي السورية.
مصدر : وكالات
رقم : 921672
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