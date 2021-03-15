اشتية: فعلنا جميع قنواتنا للحصول على لقاحات كورونا

وأوضح محمد اشتية خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، أن "المشكلة ليست في توفير الأموال، بل في إيفاء الشركات بالتزاماتها، فهناك قرصنة للقاح، وتسييس لتوفيره، وهناك طلب هائل والعرض محدود، ورغم ذلك فعلنا جميع قنواتنا الدبلوماسية والسياسية والدولية والطبية وعلاقاتنا مع العالم وعلاقات أصدقائنا".



وأعرب عن أمله في أن تثمر هذه الجهود بوصول الدفعة الأولى من اللقاحات، مشيرا إلى أن الاغلاق جاء بحسب الاتفاق مع المحافظين ولمدة 5 أيام مع يومي الجمعة والسبت، لتصل أيام الإغلاق في جميع المحافظات إلى 14 يوما، وهي المدة التي أوصت بها اللجنة الوبائية لكسر سلسلة الوباء، ووقف تفشيه المتسارع.



وأشار اشتية إلى أن وزارة الصحة قد بادرت خلال الأيام الماضية بإجراء توسعة جديدة في عدد من المستشفيات في جميع المحافظات، وزادت من أعداد الأسرة بالمستشفيات، واستحدثت أقساما جديدة لاستقبال الأعداد المتزايدة للمصابين بفيروس كورونا.