?>?> رعد: زيارتنا لموسكو تمثل نقلة نوعية بعلاقاتنا مع روسيا - اسلام تايمز
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الاثنين 15 آذار 2021 ساعة 19:09

رعد: زيارتنا لموسكو تمثل نقلة نوعية بعلاقاتنا مع روسيا

رعد: زيارتنا لموسكو تمثل نقلة نوعية بعلاقاتنا مع روسيا
وأضاف رعد في حديث تلفزيوني: "بحثنا السياسة التي تتبعها الادارة الأميركية الجديدة التي ترفض الحلول المنصفة لانهاء الازمات"، معتبرا أن "زيارة وفد حزب الله الى موسكو تمثل نقلة نوعية في العلاقات بيننا وبين روسيا خصوصاً بعد التعاون في التصدي للارهاب، فالتعاون في التصدي للارهاب أسفر عن تضحيات أدت الى تطوير العلاقات خصوصاً اقيليماً ومحلياً".

ولفت النائب رعد الى أن "الحضور الروسي في المنطقة يشكل نوعاً من التوازن على الصعيد الدولي، كلما اتسع المدى الحيوي السياسي لقضيتنا كلما شعرنا بحيوية وبثقة أكبر على مواصلة المسيرة بثبات".
رقم : 921693
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