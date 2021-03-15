الأردن تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ بدء الجائحة

كما أعلنت الوزارة تسجيل 82 وفاة جديدة في المملكة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 486470، والوفيات إلى 5428.



وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم 5124 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 401,319.