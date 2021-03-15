?>?>?> نمكي: ايران على قائمة الدول المتفوقة بانتاج لقاح كورونا قريبا - اسلام تايمز
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الاثنين 15 آذار 2021 ساعة 19:43

نمكي: ايران على قائمة الدول المتفوقة بانتاج لقاح كورونا قريبا

نمكي: ايران على قائمة الدول المتفوقة بانتاج لقاح كورونا قريبا
وفي تصريح للصحفيين اليوم الاثنين على هامش تدشين مشروع انشاء مستشفى بمحافظة مازندران (شمال)، اشار نمكي الى انه سيتم بنهاية العام الحالي (في 20 اذار / مارس 2021)، تطعيم الكوادر الطبيعة والعلاجية في ايران بما يبلغ مليون جرعة من لقاح كورونا.

كما لفت وزير الصحة الى ازاحة الستار، غدا الثلاثاء، عن اللقاح الذي تشرف على انتاجه مجموعة "سبند" بالتعاون مع وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة؛ مبينا ان هذا اللقاح يمرّ بمرحلة الاختبارات السريرية حاليا.

وتابع نمكي، ان لقاحي "بركت" و"رازي" يخوضان مرحلة الاختبارات السريرية ايضا.
رقم : 921700
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