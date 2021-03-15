?>?> المدينة الصاروخية الايرانية الجديدة وما تحمله من رسائل لأعداء ايران - اسلام تايمز
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الاثنين 15 آذار 2021 ساعة 19:46

المدينة الصاروخية الايرانية الجديدة وما تحمله من رسائل لأعداء ايران

مدينة صاروخية وبامكانات وخصائص وقابليات جديدة، ازاحت طهران الستار عنها وسلمتها للقوات البحرية في حرس الثورة الاسلامية. مدينة تضم معدات متطورة وعدد كبير من المنظومات والصواريخ من طراز كروز باليستية وبمدايات مختلفة، تم تصنيعها وانتاجها بالكامل بخبرات الوطنية.

بحضور القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي و قائد القوة البحرية للحرس الثوري العميد عليرضا تنكسيري، تسلمت القوات البحرية في حرس الثورة عدداً من المنظومات والتجهيزات الصاروخية بامكانات وخصائص عملية جديدة في القاعدة العسكرية لحرس الثورة الاسلامية.

وقال قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي: "مانشاهده اليوم هو جزء صغير من القدرات العظيمة و الواسعة لبحرية حرس الثورة النقطة الاساسية في استراتيجية الاعداء لتحقيق اهدافهم تتمثل بشل اقتصاد ايران و ارغام الشعب على لاستسلام".

وتم عرض كم هائل من المنظومات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية بمختلف المديات في القاعدة العسكرية لحرس الثورة الاسلامية .

وفي هذه المراسم التي حضرها قائد القوة البحرية للحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري وحشد من كبار قادة ومسؤولي القوات المسلحة ايضا ، اليوم الاثنين، تم تسليم منظومات ومعدات صاروخية تتمتع بخصائص وقابليات جديدة منها الاطلاق الدقيق من العمق ومواقع الدفاع المدني ، نشر الالغام بمديات مختلفة ، قابلية الاطلاق بنطاق 360 درجة ، الاطلاق اثناء الحركة ، خوض الحرب الالكترونية وزيادة المدى وقوة التدمير، الى القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية .

هذا وقد تم تصميم وصناعة هذه المعدات من قبل اخصائيي وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة ، الشركات المعرفية الى جانب قسم الابحاث في الحرس الثوري وجهاد الاكتفاء الذاتي التابع للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية .

منظومات ومعدات جديدة تمتاز بدقة التصويب من اعماق البحار ومواقع الدفاع المدني، وكذلك قدرتها على القاء الالغام في حال الحركة بمديات مختلفة، وفي نطاق 360 درجة.

كما تسلمت بحرية حرس الثورة معدات متطورة لمواجهة الحرب الالكترونية ولزيادة مديات الاسلحة ورفع قدرتها التدميرية، وكذلك منظومات صاروخية قادرة على تغيير هدفها بعد الاطلاق.

التنوع في الصواريخ التي احتضنتها المدينة الى جانب مدياتها المختلفة ، رغم انها تبعث برسالة الى الجيران من جنس ضمان الامن الاقليمي للمنطقة، ولكنها في نفس الوقت تحمل رسالتين اساسيتين لاعداء ايران وبالطبع من يواكبونهم او بعبارة اخرى شركائهم .

الرسالة الاولى هي ان ايران كانت قد وجهت تحذيرها مسبقا بشان الامن الملاحي وكذلك للدول التي قامت بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وفتحت له موطيء قدم في المياه الاقليمية ، مضمونها بانها لن تبقى صامتة ولن تقف مكتوفة الايدي .

اما الرسالة الثانية التي اتسمت بخصوصية اكبر فكانت موجهة للكيان الصهيوني . لم تمض سوى بضعة ايام على الهجوم الذي تعرضت له سفينة الحاويات الايرانية ( ايران كرد ) ، الهجوم الذي وضع الكيان الصهيوني في مظان الاتهام واشار غالبية المحللين الى ضلوع هذا الكيان في هذه المغامرة ، رغم ان المسؤولين الصهاينة فضلوا الصمت في هذا الخصوص كما هو ديدنهم بشان الجرائم التي يرتكبونها .
رقم : 921701
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