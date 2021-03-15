عبد السلام: نجاح أي عملية سياسية مرتبط بعدم الابتزاز إنسانياً

وفي تغريدة له اليوم الاثنين على "تويتر"، قال عبدالسلام: "في الشأن الإنساني لا يستقيم لأمريكا أن ترفع شعار حقوق الإنسان وتبدي قلقها لتدهور الوضع الإنساني في اليمن جراء العدوان والحصار ثم تخضع ذلك للمقايضة العسكرية والسياسية".



وشدد على أن نجاح أي عملية سياسية مرتبط بعدم الابتزاز إنسانيا، لافتاً بقوله: "ندرك أن أمريكا على دراية بما يحقق السلام في اليمن لكنها لا تريد ذلك بدليل تصريحاتها المضلِّلة وغير المنطقية".



وأكد عبدالسلام أن "موقفنا دفاعي"، وأن "على أمريكا أولا إلزام المعتدين على اليمن بوقف العدوان ورفع الحصار".



كلام رئيس الوفد الوطني يأتي تعقيباً على تصريحات مكتب وزير الخارجية الأمريكي التي زعم فيها التطلع للاستجابة للكارثة الإنسانية في اليمن، خلال اتصال أجراه الأخير مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث.