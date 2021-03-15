عضو كتلة "التنمية والتحرير" يتمنى عقد طاولة حوار باتجاه تشكيل الحكومة

وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "البلد يستغيث، والوصفة المطلوبة لمحاولة السيطرة على الأزمات الّتي نعاني منها، أن تكون هناك سلطة قرار في لبنان، ما يعني تشكيل حكومة"، مبيّنًا "أنّنا كلّما تأخّرنا في تشكيل الحكومة، كلّما أصبح الحل أصعب، وعلى هذه الحكومة أن تتمتّع بالاستقلاليّةلتطبيق برنامج الإصلاح".



ولفت إلى أنّ "احتياطي "مصرف لبنان" ينفخض تدريجيًّا كلّ شهر، والكل يطالب بترشيد الدعم، ومع ذلك ليس هناك أي مسعى حقيقي للقيام بهذا الترشيد الأكثر من مُلحّ".



وأكّد جابر، حول مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الرامية للدفع باتجاه التشكيل، أنّ "بري سيبقى يحاول، ولكن المشكلة أنّ التوقيع على التشكيلة الحكومية ليس للمجلس النيابي ولا لرئيسه، بل مطلوب أن يوقّع عليها رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة المكلّف، بحسب الدستور"، موضحًا "أنّني لا أقول إنّ الرئيس عون هو فقط المسؤول، لكنّه المسؤول عن إيجاد حلول، لأنّه المركز الأعلى في الجمهورية اللبنانية.



يجب أن يتحوّل قصر بعبدا إلى خليّة نحل للتوصّل إلى حلول".وذكر "أنّنا العام الماضي، كنّا أقوى من الآن وإمكانيّة الخروج من الأزمة كانت أكبر، لكنّنا اليوم فقدنا نصف هذه القوّة، في ظلّ الاستمرار في النهج نفسه"، متسائلًا: "بدلًا من التوجّه إلى المبادرات، ما الّذي يمنع أن يجتمع الأقطاب جميعًا في القصر الجمهوري حول طاولة حوار، وألّا يخرجوا من هناك من دون حكومة؟".



ولفت، تعليقًا على اجتماع بعبدا الأمني المالي الاقتصادي الّذي حصل أخيرًا، إلى أنّ "من المؤسف أن يخرج عنه هكذا بيان لناحية الهجوم على المنصّات الالكترونية"، مؤكّدًا أنّ "الحل يكمن باستعادة الثقة وفي السياسة".