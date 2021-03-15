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الاثنين 15 آذار 2021 ساعة 22:32

الأمين العام للناتو: لدي مخاوف جدية بشأن سلوك تركيا

الأمين العام للناتو: لدي مخاوف جدية بشأن سلوك تركيا
وقال ستولتنبرغ أمام نواب البرلمان الأوروبي "أعربت عن مخاوفي الجدية وكلنا ندرك أن هناك خلافات جدية وبعض القضايا التي تتراوح من شرق المتوسط إلى القرار التركي بشراء منظمة صواريخ اس-400 او المرتبطة بالحقوق الديموقراطية في تركيا".

وتابع "لكنني اؤمن أن الناتو على الاقل يمكن أن يمثل منصة مهمة لمناقشة هذه القضايا، إثارة هذه القضايا وإجراء نقاشات وحوارات جدية حول المخاوف المختلفة".

وأثارت أنقرة غضب عدد من حلفائها في التحالف المؤلف من 30 عضوا بسبب سلوكها في إطار نزاع على الحدود البحرية مع اليونان عضو الحلف، وكذلك على خلفية دورها في النزاعات في سوريا وليبيا وناغورني قره باغ.

وفي كانون الأول/ ديسمبر، فرضت واشنطن عقوبات على وكالة شراء الأسلحة التركية بسبب قرار أنقرة شراء منظمة صواريخ اس-400 من روسيا، غريمة الحلف.

واتبع الرئيس الأميركي جو بايدن النهج المتشدد نفسه إزاء شراء الأسلحة الروسية، فيما لا تزال إدارته تسعى إلى التوصل لمقاربتها الخاصة في ما يتعلق بالعلاقات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسيلتقي وزراء خارجية الحلف الاسبوع المقبل لأول مرة وجها لوجه في اجتماع يضم فريق إدارة بايدن.

وحاول الحلف التخفيف من وطأة الخلاف الداخلي مع أنقرة، مشيرا إلى الدور الذي تؤديه تركيا في "استضافة" ملايين اللاجئين السوريين وفي "محاربة داعش".

وأنشأ الحلف العام الماضي "آلية لفض النزاع" في مسعى لتجنب وقوع اشتباكات بين تركيا واليونان مع تصاعد التوتر في شرق المتوسط، وقد تراجعت مذاك حدة المواجهة.
مصدر : وكالات
رقم : 921722
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