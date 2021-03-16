إدانات واسعة لاستهداف المدنيين في اليمن

واستنكرت المكاتب في بيانات صادرة عنها أمس الاثنين ، الجريمة التي أدت إلى إستشهاد أم واصابة طفلها بجروح خطيرة.



وأشارت البيانات إلى أن هذا الإرهاب الإمريكي السعودي انتهاك للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، في ظل صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة المتشدقة بحقوق الإنسان.



ولفتت إلى أن جرائم العدوان والحصار الأمريكي لن يزيد ال شعب اليمني إلا صمودا وثباتا في مواجهته.



وجددت البيانات مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي القيام بواجبهم لوقف العدوان ورفع الحصار الجائر الذي ضاعف من معاناة الشعب اليمني. داعية كافة أبناء الشعب اليمني إلى مواصلة رفد الجبهات بالمال والرجال لرد كيد المعتدين وتطهير البلاد من دنسهم.