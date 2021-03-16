أبرز التطورات على الساحة اليمنية 16-3-2021

فبالتزامن مع تحقيق الجيش اليمني واللجان الشعبية، خلال اليومين الماضيين، تقدما عسكريا في جبهة البلق القبْلي المطل على المدينة، وتمكنهما من السيطرة النارية على ما تبقى من مساحات في بحيرة سد مأرب، أوقفا تقدم القوات الموالية للرئيس الفار عبد ربه منصور هادي، في جبهات ريف تعز الغربي، وتمكنا من استعادة 80% من المناطق التي خرجت من دائرة سيطرتهما خلال الأيام الماضية.



وافادت مصادر محلية بأن قوات الجيش واللجان الشعبية قد تمكنت بعد تلقيها الدعم من استعادة معظم المناطق التي وقعت تحت سيطرة قوات الفار هادي وميليشيا الاصلاح.



ولفتت المصادر إلى أن المناطق التي تمددت فيها قوات هادي في ريف تعز الغربي لم تكن جبهات قتال في وقت سابق، وكانت توجد فيها قوات أمنية تابعة لصنعاء من أجل تأمينها، مشيرة إلى أن المواجهات لا تزال دائرة بين الطرفين في جبهة البرح غربي تعز، وسط محاولات من قبل قوات هادي وميليشيات "الإصلاح" لإحراز تقدم باتجاه مدينة البرح التي تبعد 10 كيلومترات عن مسرح المواجهات.



وقد كبدت المواجهات خلال الايام الماضية قوات المرتزقة خسائر كبيرة وادت لمصرع عدد كبير من القيادات العسكرية التابعة لقوات هادي، إضافة إلى سقوط العديد من عناصر تلك القوات قتلى وجرحى بعد استهداف تجمع لهم في الكدحة غربي تعز بصاروخ باليستي أطلقته قوات الجيش اليمني.



وكان قد وجه مجاهدو الجيش واللجان الشعبية اليمنية، رسائل قوية لقوى العدوان السعودي ومرتزقته، وهم على ضفاف سد مأرب.



فقد وزع الاعلام الحربي مشاهد تظهر القوات اليمنية تعلن السيطرة على سد مأرب وتتوعد بالاستمرار في تطهير جميع الاراضي اليمنية من مرتزقة تحالف العدوان السعودي.



والتقطت الصور على سد مارب خلال فترة زيارة مفاجئة قام بها الناطق باسم تحالف العدوان العقيد تركي المالكي الى مارب لرفع معنويات المرتزقة المنهارة والتغطية على اعتراف سلطان العرادة محافظة حكومة هادي بوجود انهيارات وسط قواته ومحاصرتها في المدينة.



ويبين الفيديو السيطرة الكاملة للجيش واللجان الشعبية على بحيرة السد..



وتشير آخر الأخبار من مأرب الى تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية في عدة محاور بالمدينة، خصوصا من الجهة الغربية والجنوبية وماسبقه من انجازات تشكل خطرا على قواعد عسكرية تابعة لميليشيات العدوان ومرتزقته.



وتتواصل المواجهات العنيفة بين الطرفين على اشدها خاصة على المرتفعات بمشاركة طيران العدوان في محاولة لوقف تقدُّم قوات صنعاء خاصة في ما تَبقّى من سلسلة جبل البلق الاستراتيجية.