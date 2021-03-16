روحاني: قمنا بشراء 16 مليون جرعة من لقاح كورونا

وأوضح روحاني في اجتماع للبنك المركزي الإيراني "كنا بحاجة الى العملات الأجنبية لنتمكن من الشراء، وقد وفرها البنك المركزي رغم كل الصعاب ونأمل أن نتصدى للجائحة خلال الأشهر المقبلة "، مضيفاً إن "وزير النفط ورئيس البنك المركزي كانا في الخط الأمامي بمواجهة العقوبات وأنجزا عملا كبيرا في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي عشناها".



وفي سياق متصل، قال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي خلال مراسم انطلاق الاختبارات البشرية للقاح فخرا المضاد لكورونا (تكريما لـ العالم الإيراني "محسن فخري" زادة الذي تم اغتياله في نوفمبر الماضي: ايران وعلى الرغم من الظلم والجور الذي يفرضه العدو عليها الا ان اسمها يلوح عالميا على صعيد مكافحة كورونا، مبيناً "اليوم نقول بكل اعتزاز ان ايران ستكون من منتجي اللقاح في الربيع القادم".



وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت أمس الاثنين، عن تسجيل اصابة 60 الف ممرض وممرضة بفيروس كورونا في البلاد منذ تفشيه والى الآن.

