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الثلاثاء 16 آذار 2021 ساعة 11:10

عسكري إيراني: إمكانية تدمير إسرائيل باتت متاحة

عسكري إيراني: إمكانية تدمير إسرائيل باتت متاحة
ونقلت وكالة أنباء "جوان نيوز" الإيرانية، عن اللواء باقري قوله إن "إيران أصبحت قادرة على مهاجمة مراكز التهديد لدى الأعداء"، مؤكداً أن "لاتوجد قوة بامكانها الحاق الهزيمة بقوات الحرس الثوري الايراني ".

 
مصدر : وكالات
رقم : 921806
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