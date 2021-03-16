وزير لبناني سابق: أخشى أن الحريري يؤجل حكومته لهذا السبب

وكتب وهاب ،وهو رئيس حزب التوحيد العربي في تغريدة عبر “تويتر”: “أكثر ما أخشاه أن يكون رهان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على وهم فرض عقوبات أمريكية على ولي العهد السعود محمد بن سلمان”.



واعتبر الوزير اللبناني السابق أن “في ذلك محظورين، الأول أن العقوبات لن تحصل والثاني أن سعد سيكون ارتكب خطيئة كبرى”، مضيفا: “أقول ذلك معتقدا أن تأخير تشكيل الحكومة ليس له مبررات حقيقية”.



وشهدت العاصمة اللبنانية ،أمس الإثنين، جدلا إثر تداول حديث منسوب بن سلمان يعتبر فيه أنه “بعد الانهيار الاقتصادي في لبنان ليس أمام الرئيس سعد الحريري إلا الاعتذار عن تشكيل الحكومة”، مؤكداً “لا نريده رئيسا لأي حكومة ولو لف العالم كله ومعهم إسرائيل”.



وجاء الكلام المنسوب لبن سلمان في المواقع الخبرية الذي ذكر أن “ما يفعله سعد الحريري هو فقط التأخير ثم التأخير حتى تصل كلمة السر السعودية، فلا حكومة قبل أن ترضى المملكة العربية السعودية التي رفضت حتى الساعة وبحسب المعلومات المؤكدة تحديد موعد للحريري مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عدة مرات، الجواب كان ليلتقي وزير الخارجية فقط”.



وأضاف الموقع “الجو السعودي كان يقول أيضاً دفعنا دية الرئيس الشهيد رفيق الحريري طيلة 15 عاماً وكفى!! أما اذا تنازل الحريري وشكّل الحكومة بوجود ممثلين لحزب الله فسيكون هناك بيان شديد اللهجة من المملكة تجاهه ولا تستبعد المصادر سحب الجنسية السعودية منه”.