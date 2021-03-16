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الثلاثاء 16 آذار 2021 ساعة 11:48

اللواء باقري يهنئ بمناسبة يوم حرس الثورة الاسلامية

اللواء باقري يهنئ بمناسبة يوم حرس الثورة الاسلامية
وبمناسبة الأعياد الشعبانية وميلاد الامام أبا عبدالله الحسين (ع) ويوم الحرس الثوري، قدم اللواء باقري ،في رسالة، التهاني إلى القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي ولكافة قادة ومدراء حرس الثورة الإسلامية.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، إن ميادين مهام حرس الثورة وأنجازات قواته، تشهد على أن قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم قوة ذات مصداقية، مؤكدا ان إيران لديها حاليا القوة على الهجوم والقوة على الصمود والمقاومة، أي بامكانها مهاجمة مراكز التهديد وقواعد العدو في اليوم الموعود بأي حجم و شدة.

وأطلق مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض) علي اليوم الثالث من شهر شعبان الذي يصادف ذكرى ولادة الامام الحسين (ع) يوم حرس الثورة الاسلامية، تكريما للتضحيات التي قدمها الحرس الثوري للحفاظ علي عظمة الاسلام و الثورة الاسلامية.
مصدر : وكالات
رقم : 921819
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