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الثلاثاء 16 آذار 2021 ساعة 11:58

روسيا تكشف عن عدد جنودها الذين قتلوا في سوريا

روسيا تكشف عن عدد جنودها الذين قتلوا في سوريا
وجاءت تصريحات النائب خلال لقاء لجنة مجلس الدوما لشؤون الصحة، قال خلالها: “بحسب البيانات العسكرية الأخيرة المقدمة من وزارة الدفاع الروسية قتل من جنودنا في سوريا منذ بدء النزاع المسلح نحو 112 جنديا" على حد قوله.

يذكر أن القوات الروسية في سوريا تنفذ، منذ 30 أيلول من العام 2015، عملية عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية المختلفة بناءً على طلب من الحكومة السورية.

ومن أبرز الإنجازات الميدانية الأخيرة، التي حققتها القوات السورية بدعم من روسيا، فك الحصار عن مدينة دير الزور، الذي فرضه “داعش” منذ 3 سنوات، واستعادة مطارها، الأمر الذي وصفته وزارة الدفاع الروسية بالتقدم الذي “يتجاوز في أهميته وحجمه كل الانتصارات السابقة على مدى السنوات الثلاث الأخيرة”.
مصدر : وكالات
رقم : 921822
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