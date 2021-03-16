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الثلاثاء 16 آذار 2021 ساعة 12:54

هروب رئيس ووزراء حكومة هادي من قصر المعاشيق في عدن

هروب رئيس ووزراء حكومة هادي من قصر المعاشيق في عدن
واقتحم محتجون يمنيون غاضبون، الحواجز الأمنية للقصر الرئاسي في عدن "قصر المعاشيق"، وهو مقر إقامة حكومة الرئيس اليمني المستقيل "عبد ربه منصور هادي".

وأكد المصدر فرار رئيس الوزراء في حكومة هادي ووزرائه من قصر المعاشيق في عدن بعد وصول المتظاهرين الى غرفهم.

وقال المصدر إن القوات السعودية أخرجت رئيس وزراء حكومة هادي ووزراءه من قصر معاشيق ونقلتهم الى مكان مجهول بعد وصول المتظاهرين الى غرفهم.

وأضاف المصدر أن الاحتجاجات في عدن هي امتداد للاحتجاجات ضد حكومة هادي في العديد من المناطق، متابعا انه تم نقل رئيس وزراء حكومة هادي ووزراءه من قصر المعاشيق الى مكان مجهول.


وكانت الهيئة العسكرية الجنوبية، دعت العسكريين المتقاعدين وعدد من النقابات العمالية الجنوبية إلى الاحتجاج، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية ودفع أجور العسكريين.

وتشهد شوارع مدينة عدن تظاهرات حاشدة ضد حكومة هادي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتردي الخدمات.
رقم : 921838
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