إيران: ليست هناك مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن المصدر قوله "لن تكون هناك اية محادثات بين طهران وواشنطن قبل أن يتم رفع العقوبات الأمريكية المفروضة"، مضيفاً إن "كافة المسؤولين في إيران مكلفون بتنفيذ القانون الذي أقره البرلمان الإيراني (الاجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات)".



وأوضح المصدر الذي لم يكشف عنه الموقع إن "تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن المحادثات غير الرسمية بين إيران وأمريكا تهدف لإخراج الرئيس جو بايدن من الأزمة".



وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قال الاثنين، إن بلاده ليست لديها مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن.



وجاء حديث خطيب زاده، رداً على ما أعلنه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الجمعة الماضي، أن واشنطن وطهران بدأتا اتصالات ديبلوماسية غير مباشرة من خلال اوروبيين وآخرين، لنقل رسائل عن الكيفية التي يمكن بها استئناف الالتزام بالاتفاق النووي.



ونصح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين، إدارة الرئيس جو بايدن بأن تتحرك بسرعة للعودة للاتفاق النووي؛ معتبراً أن "الوقت بات ينفذ وغير كاف".



وكانت إدارة السابق دونالد ترامب قد انسحبت من الاتفاق النووي في عام 2018 وقامت بتشديد العقوبات على إيران، فيما تعول طهران على عودة الرئيس الحالي جو بايدن بالعودة للاتفاق.



