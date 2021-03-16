ظريف: قضية فلسطين عالمية

وقال ظريف في كلمة له خلال منتدى حوار طهران الثاني إن "إيران لاتريد أي أذى لأي أحد بل تريد السيادة والإزدهار لجميع البلدان"، مبيناً "إيران لاعب أساسي في المنطقة ومستعدون بالكامل للحوار".



ولفت إلى أن الولايات المتحدة هي التي سببت عدم الإستقرار في منطقتنا وأنفقت المليارات من أجل إثارة الفتن بين شعوبها، منوهاً إن "ما انفكت أمريكا تسعى إلى السيطرة على المنطقة وخيراتها عبر خلق الفوضى في بلدانها".



وشدد الوزير الإيراني على "العقوبات الأمريكية في ظل جائحة فيروس كورونا حرب اقتصادية واستمرار لسياسات دونالد ترامب الفاشلة"، مضيفاً "دول المنطقة قادرة على التعايش مع بعضها البعض بسلام وحل مشاكلها عبر المنطق والدبلوماسية".



وتابع "مستعدون للقيام بخطوة بهدف تعزيز السلام والأمن الإقليمي ودعم التنمية في المنطقة، وإيران لاعب أساسي ومسؤول فيما يخص أمن وسلام المنطقة وستبقى كذلك ومستعدون بالكامل للحوار".



