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الثلاثاء 16 آذار 2021 ساعة 16:22

معركة مأرب تحسم المعركة وتكسر الجيش السعودي ومرتزقته

زهراء احمد- اسلام تايمز
معركة مأرب تحسم المعركة وتكسر الجيش السعودي ومرتزقته
وكان لليمنيين بشكل عام وللجيش اليمني واللجان الشعبية بشكل خاص، إسهام كبير في التصدي والصمود لستة أعوام، اذ وقفوا صفاً واحداً ليضربوا أروع الصور في الذود والدفاع عن وطنهم ليس فقط في جبهات القتال، بل وفي شتى المجالات التي لا يمكن حصرها.

اذاً تحولت قوى الإستكبار العالمي من الهجوم الى الدفاع، بعد عجزها أمام صمود الجيش اليمني واللجان الشعبية وتعالت الأصوات النشاز باستنكار الضربات التي استهدفت المنشآت والمطارات السعودية في عدة جبهات، والتي أثبتت وهن الجيش السعودي ومرتزقته وترسانته في مواجهة الضربات اليمنية المؤلمة. وتحول أنصار الله من مدافعين الى مهاجمين بعد سيطرتهم على مداخل مدينة مأرب وسيطرتهم على سد مأرب الإستراتيجي. وبذلك تكون المعركة فعلياً حُسمت لصالح اليمنيين، وقلبت الطاولة بوجه دول العدوان وبات مسلسل الهزائم الأمريكية في المنطقة قد تضمن حلقة ببصمات يمنية، 

حيث أكد ”العميد عبد الغني الزبيدي الخبير العسكري اليمني في لقاء متلفز، أنه منذ بداية العام 2021 كانت خسائر السعودية ومرتزقتها أكثر من 2500قتيل و 10000 جريح وآلاف الأسرى. وأكد أيضاً في تصريحه، أن ما يعلن على وسائل الإعلام لا يمثل إلا نسباً قليلة جداً مما يوجد على أرض الواقع. وأن مدينة مأرب أصبحت في حكم المحررة، وأن تحريرها سيقلب كل الموازين، والمعركة الحقيقية في اليمن قد حسمت“. 

وأما بقية الجبهات فهي  تحصيل حاصل، وهذا ما أدركته الإدارة الأمريكية بعد تراجع السعودية والقوات المرتزقة في الكثير من الجبهات، وفشلها في التقدم في عدوان ادعت أنها سوف تنتصر فيه بأسابيع أو أشهر كحد أقصى. لذلك سعت إدارة بايدن لسحب نفسها شكلياً من المعركة لحفظ ماء وجهها وتقديم مبادرة لجس النبض في الساحة اليمنية.

لم ينخدع اليمنيون بالألاعيب الأمريكية من خلال دعاياتهم الإعلامية الغبية، التي أظهرت للعالم انها انسحبت من معركة اليمن، عبر إيقاف توريد الأسلحة الى السعودية، أو رفع أنصار الله من لوائح الارهاب، إلا أنها وفي الوقت ذاته، تقوم بحجز سفن الوقود والغذاء في البحر، وتمنع دخولها الى الموانىء اليمنية. ولذلك فإن إدارة بايدن لازالت تساهم فعلياً في قتل الشعب اليمني وتجويعه، وأن البيت الأبيض  بيده إيقاف العدوان عليه، لأن الكل مدرك أن السعودية والإمارات دخلوا الحرب بإيعاز من الإدارة الأمريكية، وهي قادرة على إيقافها، وكل ما حصل كان عبارة عن خدعة أمريكية سوقها الإعلام الغربي.

الإيمان بعدالة القضية والشعور بواجب الدفاع عن الأرض والكرامة والحرية والاستقلال، كل هذه الدوافع والمبادئ شكلت قاعدة متينة عززت من عوامل الصمود الشعبي والحضور العسكري، بما يتلاءم وظروف المعركة وميزان القوى المختل لصالح الغزاة ومرتزقتهم، إذ استطاعت دائرة التصنيع العسكري خلال الأعوام الماضية أن تحقق المعجزة وتصنع المستحيل بتطوير وصناعة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لتغيّر المعادلة، إلى أن باتت مصدر رعب لتحالف العدوان مع قدرة وحجم ترسانة تحالف العدوان العسكرية الجوية والبحرية، وفي ظل التواطؤ الدولي والحصار المطبق على الشعب اليمني، مقابل المليارات التي صرفت وسخرت لشراء مواقف قوى إقليمية ودولية.

إلا أننا نستطيع أن نجزم بأن السعودية وتحالفها عجزوا عن تحقيق أيٍّ من أهدافهم المعلنة في اليمن وفشلوا فشلاً ذريعاً على كل المستويات إعلامياً وسياسياً، وعسكرياً، وأمنياً، وبات واضحاً حقيقة الدور السعودي في المنطقة كأداة وظيفية بيد واشنطن والكيان الصهيوني، لتمرير المشروع الأمريكي الهادف إلى تدمير وتقسيم البلدان العربية .
رقم : 921874
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