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الثلاثاء 16 آذار 2021 ساعة 16:41

الامارات تقدم ملايين الشواقل للكيان المحتل

الامارات تقدم ملايين الشواقل للكيان المحتل
وأضاف نتنياهو خلال مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال "أن ولي عهد أبوظبي أبلغه بأنه يريد أن يكون شريكا في مشاريع من شأنها تعزيز اقتصاد "إسرائيل" بعد جائحة كورونا".

وألغى نتنياهو أول زيارة رسمية له الخميس، للإمارات، على خلفية "صعوبات طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية"، وفق وسائل إعلام عبرية.

وعقب إلغاء الزيارة، أعلنت الإمارات، الخميس، إطلاق صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في فلسطين المحتلة، وفق بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وتم الإعلان عن الصندوق عقب مكالمة هاتفية جرت بين ابن زايد ونتنياهو في اليوم ذاته.

ومنتصف أيلول/ سبتمبر 2020، وقعت الإمارات والاحتلال اتفاق تطبيع كامل للعلاقات بينهما، تبعه عشرات الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والتكنولوجية والصحية والمصرفية.

وفي 12 مارس الحالي، أعلنت دولة الإمارات تأسيس صندوق بقيمة 10 مليار دولار لدعم الاستثمارات داخل الكيان المحتل، في إطار اتفاقية التطبيع المعلنة بين الجانبين.
مصدر : وكالات
رقم : 921879
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