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الثلاثاء 16 آذار 2021 ساعة 16:49

الصحة الايرانية: تسجيل 8380 إصابة جديدة و 97 حالة وفاة بكورونا

الصحة الايرانية: تسجيل 8380 إصابة جديدة و 97 حالة وفاة بكورونا
وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 8380 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليون و763 ألف و313 إصابة مؤكدة.

واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 889 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري الى تعافي مليون و506 آلاف و360 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 3848 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشارت الى تسجيل 97 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 61427 حالة وفاة.

وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية انه تم اجراء 11 مليون و846 ألفا و528 إختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.
رقم : 921882
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