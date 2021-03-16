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الثلاثاء 16 آذار 2021 ساعة 19:44

الشيخ زهير عاشور يتعرض لهجوم عنيف في سجون النظام البحريني

الشيخ زهير عاشور يتعرض لهجوم عنيف في سجون النظام البحريني
وقالت مصادر ان هناك مطالبات للقيام بتحقيقات فورية في الحادثة وحماية حياة الشيخ.

واضافت انه ورد اتصال من مبنى 12 التابع للسجن بانهم سوف يقومون بالاحتجاج على ما تعرض له سماحة الشيخ زهير من اعتداء وانهم سيطالبون بارجاع سماحته للمبنى 12 حيث كان الشيخ محتجزاً فيه سابقاً .

هذا وقد أكدت عائلة المعتقل الشيخ زهير عاشور، في يناير الماضي، في بيان انه تعرض لتعذيب وحشيّ وسوء معاملة طيلة الستّة أشهر الماضية على يد العناصر الأمنيّة، لكنّ إدارة السجن قامت بقطع الاتصال عنه، بعد دوي صراخ بينه وبين مأموري السجن» – حسب تعبيرها.
مصدر : وكالات
رقم : 921900
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