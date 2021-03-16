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الثلاثاء 16 آذار 2021 ساعة 19:51

روسيا: لا بديل للجنة الدستورية السورية

روسيا: لا بديل للجنة الدستورية السورية
أوروباوقال بيسكوف أثناء موجز صحفي يومي ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو توافق على ضرورة إيجاد صيغ تفاوضية جديدة للتسوية في سوريا: "الصيغ الراهنة سارية مع أنه من المحبذ أن يكون عملها أكثر فعالية وفائدة. صحيح أن الأمور مع اللجنة الدستورية تسير ببطئ شديد. لكن لا بد من مواصلة العمل ضمن هذه الأطر لأننا لا نرى بديلا عنها".

في وقت سابق دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن إلى إيجاد صيغة دولية جديدة لحل الأزمة السورية، " تشمل الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا والدول العربية والاتحاد الأوروبي.

وأشار الدبلوماسي الدولي إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن إطلاق تنسيق لخلق هذه الصيغة حاليا، لافتا إلى أنه من المهم الآن أن تعمل الأطراف لتطوير سياسة تعتمد على آلية لا تسمح لأحد بإملاء شروط التسوية السورية ونتائجها.
مصدر : وكالات
رقم : 921902
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