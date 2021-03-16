روحاني: تلافي اخطاء الادارة الامیركية السابقة يصب في مصلحة الجميع

واضاف روحاني في مراسم تدشين ستة مشاريع وطنية لوزارة الطاقة اليوم الاربعاء: ان المهم لدينا هو ما تفعله الادارة الاميركية، معتبرا ان تلافي اخطاء الادارة السابقة لا يصب فقط في مصلحة ايران بل يخدم امريكا والمنطقة والمنظمات الدولية.



وتابع قائلا : رغم ان العام الفائت كان عاما صعبا على الشعب الايراني، لكننا تمكنا في ظل الظروف الصعبة والمعقدة من افتتاح مشاريع ضخمة، بحيث ان جلسة اليوم التي نفتتح فيها مشاريع مهمة هي الجلسة 58 وستتبعها جلسة اخرى الاسبوع القادم، على أن تتواصل جلسات افتتاح المشاريع حتى نهاية فترة الحكومة الحالية في حزيران/يونيو القادم.



وأعتبر روحاني ان استمرار افتتاح المشاريع الكبرى هو مبعث فخر واعتزاز لابناء الشعب الايراني، وضربة قوية للاعداء الذين ارادوا تدمير اقتصاد البلاد.



واشار الرئيس الايراني الى ان مشاريع اليوم تضمنت افتتاح عدة محطات لتدوير المياه الثقيلة وتصفية المياه بكلفة أكثر من 14 الف مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان حسب سعر الصرف الرسمي المدعوم)، مؤكدا ان الحكومة ستواصل جهودها حتى اللحظة الاخيرة لتقديم افضل الخدمات لابناء الشعب الايراني الكريم.