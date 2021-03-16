الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 16 آذار 2021 ساعة 19:54

روحاني: تلافي اخطاء الادارة الامیركية السابقة يصب في مصلحة الجميع

روحاني: تلافي اخطاء الادارة الامیركية السابقة يصب في مصلحة الجميع
واضاف روحاني في مراسم تدشين ستة مشاريع وطنية لوزارة الطاقة اليوم الاربعاء: ان المهم لدينا هو ما تفعله الادارة الاميركية، معتبرا ان تلافي اخطاء الادارة السابقة لا يصب فقط في مصلحة ايران بل يخدم امريكا والمنطقة والمنظمات الدولية.

وتابع قائلا : رغم ان العام الفائت كان عاما صعبا على الشعب الايراني، لكننا تمكنا في ظل الظروف الصعبة والمعقدة من افتتاح مشاريع ضخمة، بحيث ان جلسة اليوم التي نفتتح فيها مشاريع مهمة هي الجلسة 58 وستتبعها جلسة اخرى الاسبوع القادم، على أن تتواصل جلسات افتتاح المشاريع حتى نهاية فترة الحكومة الحالية في حزيران/يونيو القادم.

وأعتبر روحاني ان استمرار افتتاح المشاريع الكبرى هو مبعث فخر واعتزاز لابناء الشعب الايراني، وضربة قوية للاعداء الذين ارادوا تدمير اقتصاد البلاد.

واشار الرئيس الايراني الى ان مشاريع اليوم تضمنت افتتاح عدة محطات لتدوير المياه الثقيلة وتصفية المياه بكلفة أكثر من 14 الف مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان حسب سعر الصرف الرسمي المدعوم)، مؤكدا ان الحكومة ستواصل جهودها حتى اللحظة الاخيرة لتقديم افضل الخدمات لابناء الشعب الايراني الكريم.
رقم : 921903
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
معركة مأرب تحسم المعركة وتكسر الجيش السعودي ومرتزقته
معركة مأرب تحسم المعركة وتكسر الجيش السعودي ومرتزقته
جواد لإسلام تايمز: الإحتجاجات اللبنانية لها علاقة بموازين القوى وبحسابات اللاعبين
جواد لإسلام تايمز: الإحتجاجات اللبنانية لها علاقة بموازين القوى وبحسابات اللاعبين
16 آذار 2021
ظريف: قضية فلسطين عالمية
ظريف: قضية فلسطين عالمية
16 آذار 2021
إيران: ليست هناك مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن
إيران: ليست هناك مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن
16 آذار 2021
عسكري إيراني: إمكانية تدمير إسرائيل باتت متاحة
عسكري إيراني: إمكانية تدمير إسرائيل باتت متاحة
16 آذار 2021
روحاني: قمنا بشراء 16 مليون جرعة من لقاح كورونا
روحاني: قمنا بشراء 16 مليون جرعة من لقاح كورونا
16 آذار 2021
حكومة ليبية جديدة تبصر النور.. وسباق دولي على الكعكة!
حكومة ليبية جديدة تبصر النور.. وسباق دولي على الكعكة!
16 آذار 2021
اجتماعات ثلاثية بين موسكو وأنقرة والدوحة بشأن الأزمة في سوريا
اجتماعات ثلاثية بين موسكو وأنقرة والدوحة بشأن الأزمة في سوريا
16 آذار 2021
حوار القاهرة الثاني بين المأمول والمُتاح
حوار القاهرة الثاني بين المأمول والمُتاح
16 آذار 2021
اللواء سلامي : الحرس الثوري يسعى لتعاظم اقتدار الشعب الايراني
اللواء سلامي : الحرس الثوري يسعى لتعاظم اقتدار الشعب الايراني
15 آذار 2021
إيران.. ازاحة الستار عن قاعدة صاروخية تحت الأرض
إيران.. ازاحة الستار عن قاعدة صاروخية تحت الأرض
15 آذار 2021
ظريف: أمريكا لا يمكنها أن تطالبنا بالعودة للتفاوض
ظريف: أمريكا لا يمكنها أن تطالبنا بالعودة للتفاوض
15 آذار 2021
قمع واستبداد ممنهج في السعوديّة.. والمجتمع الدوليّ شريك في الجريمة
قمع واستبداد ممنهج في السعوديّة.. والمجتمع الدوليّ شريك في الجريمة
15 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
معركة مأرب تحسم المعركة وتكسر الجيش السعودي ومرتزقته
جواد لإسلام تايمز: الإحتجاجات اللبنانية لها علاقة بموازين القوى وبحسابات اللاعبين
حكومة ليبية جديدة تبصر النور.. وسباق دولي على الكعكة!
اجتماعات ثلاثية بين موسكو وأنقرة والدوحة بشأن الأزمة في سوريا