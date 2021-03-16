انطلاق الحوار الفلسطيني في القاهرة لبحث الأمن والانتخابات

وأكد قيادي فلسطيني من القاهرة انطلاق حوار الفصائل، دون المزيد من التفاصيل، حيث تتم جلسات الحوار برعاية جهاز المخابرات المصرية.



ويشارك في الحوار وجلسات النقاش 14 فصيلا فلسطينيا؛ بينها حركات حماس والجهاد الإسلامي وفتح، وذك لاستكمال جولة الحوار الأولى التي انطلقت منتصف الشهر الماضي. ومن بين أهم القضايا المطروحة للنقاش انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية.



وتجري التحضيرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لخوض الانتخابات الفلسطينية، وبحسب المرسوم الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 15 كانون الثاني/ يناير 2021، فإن انتخابات المجلس التشريعي ستجرى في 22 أيار/ مايو 2021، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو 2021، على أن تستكمل المرحلة الثالثة الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني، وتعد نتائج انتخابات التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس يوم 31 آب/ أغسطس 2021.



وفي هذا الصدد قال منير الجاغوب، مسؤول دائرة الإعلام بحركة "فتح"، في الضفة الغربية، إن "الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني بدأت اليوم الثلاثاء".



وأوضح أن الفصائل في القاهرة بدأت بمناقشة "رزمة كاملة من الملفات المرتبطة بالعملية الانتخابية، أبرزها ملف الرقابة على عملية إجراء الانتخابات ".



بدورها، قالت مصادر فلسطينية رسمية إن جلسات الحوار تتم بمشاركة مختلف الفصائل، وبرعاية جمهورية مصر العربية وتهدف إلى "الإسهام في تذليل العقبات أمام الوصول إلى التوافقات إزاء العديد من القضايا المتعلقة بتسهيل إجراء الانتخابات".



وأضافت أن جولة الحوارات تستمر ليومين تتضمن عدة قضايا أهمها "وضع الفصائل في صورة تطورات المشهد الانتخابي، والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية، التي تعبر عن إرادة شعبنا، وتعتبر مدخلا لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة".



واكتمل، الاثنين، وصول الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة تمهيدا لحوارات حول ملفي الانتخابات التشريعية وتشكيل المجلس الوطني يومي الثلاثاء والأربعاء.



وفي حديث اذاعي الثلاثاء، قال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، إن أن الهدف من الحوارات "هو تذليل كل ما من شأنه أن يعطل أو يحدث خللا في المسار الديمقراطي الذي سلكناه لإنهاء الانقسام وبناء شراكة وتجديد شرعية النظام السياسي من خلال صندوق الاقتراع".



وستجرى الانتخابات التشريعية لاختيار 132 نائبا يوم 22 مايو/أيار، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، في حين ستجرى انتخابات الرئاسة الفلسطينية يوم 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني (لفلسطينيي الخارج) في 31 أغسطس/آب.



وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ يوم 20 آذار/ مارس، ولمدة 12 يوماً، وينتهي مساء يوم 31 من الشهر ذاته.



وقال عضو المكتب السياسي في حماس خليل الحية ان الحركة تريد بعد الانتخابات التشريعية ان يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية مهما كانت النتائج ثم الذهاب الى الانتخابات الرئاسية. جاءت أقواله في حديث لقناة الجزيرة.



وبدوره قال صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس خلال لقاء صحفي عقد اليوم بمدينة غزة إن الحركة جهّزت كافة السيناريوهات المُتعلّقة بطبيعة مشاركتها في الانتخابات التشريعية المُقبلة"، لكنّها تنتظر "نتائج حوار الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، للإعلان عن رؤيتها.



وبيّن أن حركته فتحت الباب واسعا أمام كافة الفصائل، للتشارك بتشكيل قائمة وطنية موّحدة، للترشح للانتخابات موضحا أن حماس من "الممكن أن تخوض الانتخابات بقائمة، بمفردها، إن لم يتم تشكيل قائمة وطنية.

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