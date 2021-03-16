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الثلاثاء 16 آذار 2021 ساعة 21:08

مشابها لقطر.. تركيا تعلن موقفها من الأزمة السورية

مشابها لقطر.. تركيا تعلن موقفها من الأزمة السورية
وقال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع نظيره السلوفاكي إيفان كورتشوك: "نريد وحدة الأراضي السورية، وحوارا وحلا سياسيا يخدم كافة الأطراف خصوصا الشعب السوري".

وتابع: "سنركز على الحل السياسي في سوريا في المرحلة المقبلة. علينا مواصلنا كفاحنا والقضاء على التنظيمات الإرهابية بشكل كامل مثل داعش، بي كاكا، ووحدات حماية الشعب".

واعتبر أن مساري جنيف وأستانا لحل الأزمة السورية لا يزالا "حيين"، مبينا أن الاجتماع السادس لمسار الدستور سيعقد قبل شهر رمضان (بحدود منتصف نيسان/ أبريل المقبل).

وبالأمس، صدرت تصريحات مماثلة من الجانب القطري، حيث قالت وزارة الخارجية، إن الوقت حان لإيجاد طرق ومسارات جديدة نحو "حل وانتقال سياسي شامل في سوريا"، على أساس قرارات الشرعية الدولية، لافتة إلى أهمية اتحاد المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري في مواجهة الجائحة.

مساعدة وزير الخارجية والمتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية، لؤلؤة بنت راشد الخاطر، قالت: "مضى ما يقرب من عقد منذ اندلاع الأزمة السورية، ولا تزال الأزمة الإنسانية ومعاناة الشعب السوري مستمرة. بعد عقد من الاضطرابات، أدركت كل الأطراف واتفقت على أن الحل في سوريا ليس عسكريا، بل سياسيا".

وأشارت إلى أن الحرص على تحقيق استقرار سوريا ووحدتها واستقلالها وجعله فوق المصالح السياسية الضيقة، يجب أن يكون الركيزة الأساسية لأي حل مستقبلي بين مختلف الأطراف.

وتدعم قطر وتركيا منذ بداية الازمة السورية عام 2011 جماعات مسلحة مختلفة بينها "جبهة النصرة" المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تسيطر على مدينة إدلب حاليا، وقد ظهر متزعم هذه الجماعة في أكثر من حوار على شاشة قناة "الجزيرة" القطرية، كما يتواجد الجيش التركية بشكل غير شرعي في عدة مناطق في شمال سوريا وشرقها.
مصدر : وكالات
رقم : 921919
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