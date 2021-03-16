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الثلاثاء 16 آذار 2021 ساعة 23:10

الفصائل الفلسطينية توقّع على ميثاق شرف بشأن العملية الانتخابية

الفصائل الفلسطينية توقّع على ميثاق شرف بشأن العملية الانتخابية
وانطلقت اليوم الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة مختلف الفصائل، بالإضافة إلى وفدين يمثلان المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، إضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة؛ للإسهام في تذليل العقبات أمام الوصول إلى التوافقات إزاء العديد من القضايا المتعلقة بتسهيل إجراء الانتخابات.

وتتضمن هذه الجولة من الحوارات عددًا من القضايا الوطنية، أهمها: وضع الفصائل في صورة تطورات المشهد الانتخابي، والإجراءات القانونية، والفنية للعملية الانتخابية، التي تعبر عن إرادة شعبنا، وتعد مدخلا لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة.

وينص الميثاق، الذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية المشاركة في الحوار، على التوافق على القضايا كافة المتعلقة بسير عملية الانتخابات.

كما نص ميثاق الشرف على احترام نتائج الانتخابات، وتذليل العقبات في سبيل إنجاح تلك المرحلة.

وأوضحت مصادر مطلعة أنَّ الميثاق سيُشكّل ضابط إيقاع ومدونة سلوكية لضمان نجاح الانتخابات الفلسطينية 2021.

ويؤكد أنَّ الانتخابات المقبلة ستكون خالية من كل مظاهر التوتر والتخوين، بما يضبط سير العملية الانتخابية، إلى جانب احترام نتائج الانتخابات أياً كانت نتائجها.

ويدعو الميثاق إلى ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، واحترام قانون الانتخابات الفلسطيني والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

ونبه إلى أهمية وضرورة احترام دور المراقبين المحليين، والدوليين، والتعاون معهم بما يخدم الحالة الرقابية على الانتخابات.

وطالب بعدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالقوائم ومرشحيها الآخرين أو الهيئات الحزبية أو القوائم الانتخابية والامتناع عن التشهير والقذف والشتم.

ويشدد على ضرورة الابتعاد عن إثارة النعرات أو استغلال المشاعر الدينية وعدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التحريف أو التكفير أو العنف.

كما ونص على ضرورة الالتزام بقرارات المحاكم الفلسطينية فيما يخص العملية الانتخابية والالتزام بنتائج الانتخابات الرسمية والنهائية الصادر عن لجنة الانتخابات المركزية.

وفي السياق، قالت مصادر مطلعة إن الفصائل المشاركة استمعت من لجنة الانتخابات المركزية حول سير عملية الإعداد للانتخابات التشريعية.

وأشارت المصادر إلى أنها اتفقت على حلول للموضوعات العالقة كان أبرزها المحكوميات والإشراف الإداري والأمني وقضايا أخرى تثيرها اللجنة.

وبينت أن القوى ستبحث يوم غد تقديم رئاسة المجلس الوطني تقريرًا تفصليلًا حول وضعية المجلس والمنظمة ومناقشة آليات تشكيل المجلس الوطني الجديد وهو المرحلة الأخيرة من مسار التحول الديمقراطي.

وأوضحت المصادر أن رئاسة المجلس ستستكمل التشاور مع فئات المجتمع الفلسطيني كافة تمهيدًا لطرح رؤيتها المتكاملة في هذا الشأن.
مصدر : وكالات
رقم : 921937
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