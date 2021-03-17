الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ في ريف دمشق

وذكرت المصادر أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ في سماء دمشق.



وقالت المصادر إن تلك الدفاعات أسقطت عددا من صواريخ العدوان في سماء دمشق، ولم تذكر المصادر معلومات عن المناطق المستهدفة، أو حجم الخسائر.



وافاد مصدر عسكري سوري انه "في تمام الساعة 22،35 من مساء أمس الثلاثاء نفذ العدو الاسرائيلي عدوانا من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات".



وتكررت في الآونة الأخيرة الاستهدافات الإسرائيلية لمواقع داخل الأراضي السورية خاصة في دمشق وريفها.