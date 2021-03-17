الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 17 آذار 2021 ساعة 10:22

موسكو ترد على اتهامات أمريكية بـالتدخل في الانتخابات

موسكو ترد على اتهامات أمريكية بـالتدخل في الانتخابات
وأضافت السفارة ،في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك": "تعتبر الوثيقة التي أعدتها أوساط الاستخبارات الأمريكية، مجموعة أخرى جديدة من الاتهامات التي لا أساس لها، ضد بلادنا بالتدخل في العمليات السياسية الداخلية الأمريكية".

ولاحظت السفارة أن الاستنتاجات الواردة في التقرير، والزاعمة بأن روسيا نفذت "عمليات نفوذ" في الولايات، "لا تؤكدها إلا ثقة، أجهزة المخابرات في صحتها".

وقالت السفارة: "لم يتم تقديم أي حقائق أو أدلة ملموسة على مثل هذه المزاعم".

وشدد الدبلوماسيون الروس، على أن الاتهامات الأخيرة من الجانب الأمريكي، لا تسهم في تطبيع العلاقات الثنائية، ولا تتوافق مع "حوار الخبراء المتكافئ والاحترام المتبادل الذي اقترحته روسيا لإيجاد حلول للقضايا الملحة".

في التقرير الاستخباراتي الأمريكي، الذي رفعت عنه السرية يوم أمس الثلاثاء، تم اتهام روسيا، "بمحاولة إحباط فوز جو بايدن ومساعدة دونالد ترامب في إعادة انتخابه"، وكذلك "زرع الفتنة" في المجتمع الأمريكي.
مصدر : وكالات
رقم : 921997
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: العام الإيراني الجديد سيكون عام الانتصار بالحرب الاقتصادية
روحاني: العام الإيراني الجديد سيكون عام الانتصار بالحرب الاقتصادية
قائد الثورة : ليواصل الحرس مهامه القيمة بقوة
قائد الثورة : ليواصل الحرس مهامه القيمة بقوة
17 آذار 2021
أين تقف حركة ‘‘أنصار الله‘‘ في حرب اليمن؟
أين تقف حركة ‘‘أنصار الله‘‘ في حرب اليمن؟
17 آذار 2021
بعد 10 من الحرب على سوريا.. هل ينبض قلب الجامعة العربيّة بعودة دمشق؟
بعد 10 من الحرب على سوريا.. هل ينبض قلب الجامعة العربيّة بعودة دمشق؟
17 آذار 2021
نقدر موقف إيران والإمام الخامنئي في الوقوف مع الشعب اليمني الذين يتعرض لعدوان غاشم
نقدر موقف إيران والإمام الخامنئي في الوقوف مع الشعب اليمني الذين يتعرض لعدوان غاشم
المراسلة معصومة فروزان
17 آذار 2021
معركة مأرب تحسم المعركة وتكسر الجيش السعودي ومرتزقته
معركة مأرب تحسم المعركة وتكسر الجيش السعودي ومرتزقته
زهراء احمد- اسلام تايمز
16 آذار 2021
جواد لإسلام تايمز: الإحتجاجات اللبنانية لها علاقة بموازين القوى وبحسابات اللاعبين
جواد لإسلام تايمز: الإحتجاجات اللبنانية لها علاقة بموازين القوى وبحسابات اللاعبين
16 آذار 2021
ظريف: قضية فلسطين عالمية
ظريف: قضية فلسطين عالمية
16 آذار 2021
إيران: ليست هناك مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن
إيران: ليست هناك مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن
16 آذار 2021
عسكري إيراني: إمكانية تدمير إسرائيل باتت متاحة
عسكري إيراني: إمكانية تدمير إسرائيل باتت متاحة
16 آذار 2021
روحاني: قمنا بشراء 16 مليون جرعة من لقاح كورونا
روحاني: قمنا بشراء 16 مليون جرعة من لقاح كورونا
16 آذار 2021
حكومة ليبية جديدة تبصر النور.. وسباق دولي على الكعكة!
حكومة ليبية جديدة تبصر النور.. وسباق دولي على الكعكة!
16 آذار 2021
اجتماعات ثلاثية بين موسكو وأنقرة والدوحة بشأن الأزمة في سوريا
اجتماعات ثلاثية بين موسكو وأنقرة والدوحة بشأن الأزمة في سوريا
16 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أين تقف حركة ‘‘أنصار الله‘‘ في حرب اليمن؟
بعد 10 من الحرب على سوريا.. هل ينبض قلب الجامعة العربيّة بعودة دمشق؟
معركة مأرب تحسم المعركة وتكسر الجيش السعودي ومرتزقته
جواد لإسلام تايمز: الإحتجاجات اللبنانية لها علاقة بموازين القوى وبحسابات اللاعبين