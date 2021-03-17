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الأربعاء 17 آذار 2021 ساعة 11:08

قتل ‘‘داعشي‘‘ واحباط محاولة تسلل إرهابيين جنوبي بغداد

قتل ‘‘داعشي‘‘ واحباط محاولة تسلل إرهابيين جنوبي بغداد
وذكرت العمليات في بيان لها ان "قواتنا الأمنية أحبطت في فرقة المشاة السابعة عشر محاولة تسلل عناصر مسلحة ضمن قاطع مسؤوليتها بعد أن رصدت تحركهم بواسطة الكاميرات الحرارية"

وذكرت العمليات انه وبناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن حفظ الأمن وملاحقة الإرهابيين، وبإشراف مباشر من قبل قائد عمليات بغداد، نفذت قوة عسكرية تابعة للفوج الأول لواء 55 وشعبة استخبارات الفرقة 17 عملية نوعية جنوب العاصمة بغداد لتطهير المنطقة من خلايا داعش.

وأضاف البيان: "حيث تم رصد تحركات عبر الكاميرات الحرارية لثلاثة عناصر تابعين للتنظيم الارهابي، وعلى اثر ذلك تمكنت القوة العسكرية من صد التسلل بعد اشتباكات انتهت بمقتل احد الارهابيين وفرار اثنين منهم".

وتابع البيان: "ولا زالت قطعاتنا المتواجدة هناك تواصل عمليات البحث وملاحقة الفارين لمنع اي عمل ارهابي يطال المناطق الآمنة ويعرقل خطط الأمن التي تحفظ أرواح المواطنين وسلامة عوائلهم".
مصدر : وكالات
رقم : 922006
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