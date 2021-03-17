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الأربعاء 17 آذار 2021 ساعة 11:31

روبرت فورد يعترف بوضوح ‘‘لم نفهم سوريا‘‘

روبرت فورد يعترف بوضوح ‘‘لم نفهم سوريا‘‘
وقال السفير الأمريكي السابق لدى دمشق روبرت فورد أن زيارته لمدينة “حماة” عام 2011 و"لقاءه مع المتظاهرين هناك بشكل مغاير لقواعد الدبلوماسية" تركت انطباعاً خاطئاً لدى المتظاهرين السوريين أن “واشنطن” تدعم تغيير “النظام”.

وأضاف فورد في مقال كتبه لصحيفة عربية أن هذا الانطباع الخاطئ عززه تصريح الرئيس الأمريكي السابقباراك أوباما عام 2011 حول ضرورة تنحي الرئيس السوري، معتبراً أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين بين 2011 و2019 نقلت التركيز بعيداً من المفاوضات بين السوريين نحو تدخلات دول أجنبية.

المقال المعنون بعبارة “لم نفهم سوريا على الوجه الصحيح” أورد انتقاداً ضمنياً من فورد للموقف الأمريكي الرافض لوجود حل عسكري، الذي لفت إلى أن التوازن العسكري في الحرب هو الأمر الأكثر أهمية.

واعتبر السفير الأمريكي السابق أن المسؤولين الأمريكيين حالياً يأملون بانتزاع تنازلات من دمشق تحت ضغط العقوبات في حين يبدو أن الحكومة السورية ستبقى رغم العقوبات بحسب “فورد” الذي أشار أيضاً إلى أن التوازن العسكري يميل لصالح دمشق وموسكو التي اعتبر أنها قادرة على تحمّل تكلفة الحرب السورية بسهولة وفق حديثه.

يذكر أن فورد غادر سوريا عام 2011 واستقال من منصبه عام 2014 وأطلق مواقف عدة انتقد فيها سياسة أوباما تجاه الملف السوري معتبراً أنه كان يجب تقديم المزيد من السلاح والدعم لفصائل المعارضة المسلحة في سوريا.
رقم : 922011
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